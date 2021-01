Lazio, nella notte intesa per il rinnovo di Inzaghi con sorpresa: subito accordo triennale

Simone Inzaghi ieri notte ha incontrato Lotito e Tare per concludere l'intesa già trovata giovedì scorso prima del derby. Adesso arriverà la firma sul rinnovo per la gioia dei tifosi laziali che stanno vivendo un lungo periodo di ottimi risultati sotto la guida del tecnico piacentino. L'allenatore potrebbe aver accettato un prolungamento fino al 2024, quindi un triennale subito e non un biennal con opzione come si pensava inizialmente. Un'intesa che porterebbe il tecnico ad eguagliare il record di Ancelotti nel Milan, ovvero quello di 8 anni consecutivi sulla stessa panchina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.