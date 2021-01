Lazio, non solo Inzaghi. Sotto esame anche i rinnovi di contratto di Patric e Marusic

Nella scia del nuovo accordo con mister Inzaghi - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, in casa Lazio saranno poi ufficializzati altri prolungamenti. Allo stesso modo si tratta di accordi già praticamene definiti. Quello con Immobile per il rinnovo fino al 2025 con opzione per un altro anno è stato annunciato già nel ritiro precampionato di Auronzo. Ad ottobre, la trattativa per prolungare ed adeguare il contratto di Acerbi in scadenza nel 2002 è giunta alla svolta, fissando la nuova barriera al 2025. Sotto esame, altri accordi fino al 2022. Quelli con Patric e Marusic sembrano avere una corsia preferenziale per essere rinnovati sotto la spinta anche della volontà dei due giocatori, che si sono rilanciati con Inzaghi nell’ultimo periodo. Incerta, invece, l’evoluzione per Strakosha: dopo che ha perso il posto da titolare, il portiere albanese potrebbe compiere diverse valutazioni sul vincolo fino al 2022 con la Lazio. E decidere quindi di prendere anche altre strade.