Lazio, Noslin: "Siamo in corsa per il top. Felici di aver vinto"
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 17:15Serie A
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11.10.2026 17:15Serie A
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Tijjani Noslin, attaccante della Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro il Monza. Le sue parole: "Siamo felici di aver vinto, siamo in corsa per il top. Partita simile a quella contro il Milan".
Che cosa si sta creando grazie a Gattuso?
"Siamo molto uniti, Gattuso ci dà la giusta pressione. Si vede anche in campo".
L'unione è uno dei segreti di questa Lazio?
"E' importante avere questi giocatori come Tavares e Pinamonti, diventa tutto più facile".
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