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Sabato ricorda Juary: "All'Inter condizionato dal ginocchio. Per noi era JuJu"TMW Radio
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Daniele Petroselli
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27.11.2026 17:45Altre Notizie
L'ex calciatore nerazzurro ha ricordato l'ex attaccante brasiliano simbolo degli anni Ottanta spentosi all'età di 67 anni
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Alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato ricordato Juary, ex attaccante, tra le altre, di Avellino e Inter, scomparso nelle scorse ore. E a farlo è stato un ex compagno in nerazzurro come Antonio Sabato: "Quando è arrivato da noi aveva subito un intervento al menisco, aveva due cicatrici importanti. E infatti visse un periodo difficile, in cui gli si gonfiava il ginocchio. Aveva fatto un campionato eccezionale ad Avellino e poi non rese come avrebbe potuto. Ma non era colpa sua, fare un menisco all'epoca non è come oggi. Era allegro, una bella persona, ma si estraniava ogni tanto, forse subiva la pressione mediatica, ma all'Inter era così. Lo chiamavamo JuJu".
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