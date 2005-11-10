Alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato ricordato Juary, ex attaccante, tra le altre, di Avellino e Inter, scomparso nelle scorse ore. E a farlo è stato un ex compagno in nerazzurro come Antonio Sabato: "Quando è arrivato da noi aveva subito un intervento al menisco, aveva due cicatrici importanti. E infatti visse un periodo difficile, in cui gli si gonfiava il ginocchio. Aveva fatto un campionato eccezionale ad Avellino e poi non rese come avrebbe potuto. Ma non era colpa sua, fare un menisco all'epoca non è come oggi. Era allegro, una bella persona, ma si estraniava ogni tanto, forse subiva la pressione mediatica, ma all'Inter era così. Lo chiamavamo JuJu".