Lazio, Pedro: "La Juve ha meritato, ma in campo non si è vista tutta questa differenza"

L’attaccante della Lazio Pedro Rodriguez analizza così ai microfoni di Sky Sport il match perso per 3-0 sul campo della Juventus: “Secondo me abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, non eravamo in difficoltà, ma abbiamo commesso questo errore e loro sono ripartiti molto bene. Poi nel secondo tempo loro hanno fatto il secondo gol in ripartenza e alla fine hanno vinto, non credo però che in campo ci sia stata tutta questa differenza. Ci dispiace perché stavamo giocando molto bene e volevamo chiudere bene questa prima parte della stagione. Oggi volevamo vincere e restare nella prima parte della classifica, è una brutta sconfitta perché volevamo fare meglio. La Juve giocato meglio, ha vinto ed è un peccato per noi”.

“Vediamo cosa succede con questa sosta, si gioca in un momento particolare per tutti. Vediamo come andrà”.