Lazio, Pedro: "Possiamo centrare la Champions. Sogno di vincere un trofeo qui"

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 1-0 contro la Sampdoria: "Mi son fatto male alla mano, domani vedremo ma credo di aver preso solo una botta. Il naso sta meglio, sto giocando con una maschera stretta e che mi dà fastidio, ma tra un mese tornerà tutto alla perfezione. E' importante ottenere buoni risultati in partite come quella di stasera, il nostro obiettivo è quello di lottare fino alla fine per la Champions League: non è stata la nostra miglior partita, ma abbiamo creato occasioni e centrato la vittoria".

L'obiettivo Champions è alla portata?

"E' un obiettivo difficile, ma possiamo centrarlo. Dobbiamo continuare a combattere fino alla fine, poi guarderemo la nostra posizione in classifica".

Qual è il gol decisivo che sogni con la Lazio?

"Il mio sogno è quello di vincere qualche trofeo con la Lazio: sarebbe bellissimo per la mia carriera. Qui mi trovo molto bene sia con i tifosi che con chi lavora nel club".