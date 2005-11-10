Ufficiale Pisa-Juve Stabia, si è conclusa la trattativa per Leone: vestirà la maglia del club toscano

La notizia era già nell'aria, si attendeva solo l'ufficialità, che adesso è arrivata. Con la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Pisa si dice "lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SS Juve Stabia per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Leone.

Centrocampista, classe 2001, Leone è cresciuto calcisticamente nella Juventus, Società che lo ha accompagnato fino al debutto tra i Professionisti avvenuto nella stagione 2020-21; in due campionati di Serie C con la Next Gen colleziona 60 presenze (1 assist). Nella stagione 2022-2023 passa al Siena, in Serie C, e con i bianconeri mette a referto 36 presenze. L’anno successivo arriva il trasferimento alla Juve Stabia, squadra con cui conquista subito la promozione in Cadetteria, contribuendo poi da protagonista (111 presenze, 6 gol, 7 assist) alla scalata delle Vespe fino ai Playoff raggiunti nella stagione appena conclusasi.

Per lui anche 42 presenze in maglia Azzurra in tutte le categorie giovanili dall’Under 16 fino all’Under 20

Giuseppe adesso è un calciatore del Pisa SC. In bocca al lupo!".

Ha fatto eco anche il comunicato del club campano: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista Giuseppe Leone al Pisa Sporting Club, che ha esercitato la clausola prevista dall’accordo contrattuale.

Giunto a Castellammare di Stabia nella stagione 2023/24, Leone è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di Serie C Girone C, totalizzando 36 presenze (3129′), con 2 gol e 4 assist, oltre a due apparizioni (88′) nella Supercoppa di Serie C.

Nel corso della sua esperienza in gialloblù ha inoltre collezionato 68 presenze (4863′) in Serie BKT, mettendo a segno 4 reti e fornendo 3 assist, a cui si aggiungono 3 gare disputate (232′) nei Playoff di Serie BKT e 2 presenze (161′) in Coppa Italia Frecciarossa.

La società ringrazia Giuseppe per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù dimostrati nel triennio in gialloblù, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".