Lazio, Pellegrini: "Approccio negativo. Futuro? Ne parleremo a fine stagione"

23.05 - La Lazio non riesce più a vincere all'Olimpico e alla fine si accontenta del punto recuperato in rimonta con la doppietta di Pedro dopo il doppio vantaggio del Parma firmato Ondrejka. Tra pochi minuti il difensore della Lazio Luca Pellegrini interverrà in conferenza stampa per commentare il pareggio odierno. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

Ci puoi raccontare l'approccio alla partita? Dove volete arrivare da qui a fine campionato?

"Avete visto tutti l'approccio della partita, non siamo soddisfatti sia del primo tempo che del secondo tempo. Nella ripresa abbiamo preso gol in una situazione rocambolesca, però secondo me abbiamo fatto una partita completamente diversa rispetto al primo tempo. Dobbiamo guardare avanti con positività, ci aspettano 4 partite non facili. Sappiamo che per passare per l'Europa che conta dobbiamo affrontarle tutte, non abbiamo tempo di tirare le somme a quattro giornate dalla fine. Il mister ci ha detto una cosa giusta prima della partita, il ciclista mette il mirino sul traguardo e pedala più forte che può. Dobbiamo fare questo".

Qualche arbitraggio vi ha fatto innervosire, vi sentite in credito?

"Dobbiamo pensare a noi stessi. Non mi piace parlare di arbitraggio, oggettivamente se avessimo fatto qualcosa di più nel primo tempo non staremmo a parlare di questo. Abbiamo potere solo sulle nostre azioni, non possiamo sprecare energie su cose su cui non possiamo incidere. Avremo bisogno di molte energie ed è meglio pensare a noi".

Pensi che queste recenti prestazioni incideranno sul tuo futuro?

"Il mio futuro è un discorso da fare a bocce ferme. Tutti sanno cosa ho fatto per stare qui, darò sempre l'anima in campo come ho fatto dal primo giorno. Il calcio poi alla fine è fatto di risultati e di prestazioni, se mi guardo allo specchio aldilà dei capelli spettinati vedo un calciatore che ha sempre dato tutto. Poi magari si poteva fare meglio, ad oggi però credo e vorrei che tutti avessero questa sensazione. Ogni somma e ogni decisione andrà presa alla fine dell'anno e non sono io quello che le prende. Nel caso in cui dovessero essere le mie ultime quattro partite qui vorrei che ognuno di noi nello spogliatoio possa dire di aver dato tutto. Se dovessimo fare una cosa del genere i risultati arriveranno".

Cosa vi è mancato specialmente nel primo tempo?

"È mancato che siamo andati solo sulla destra. La sensazione nel secondo tempo è che a sinistra ci fossero più spazi, i due gol infatti sono arrivati da lì. Abbiamo bucato a destra perché abbiamo giocato solo a destra".

