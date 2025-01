Lazio, per il difensore centrale è spuntato Sylla: lo Strasburgo lo valuta 12 milioni

Ultime su Cesare Casadei raccontate dal Corriere dello Sport: il centrocampista aspetta notizie dal Chelsea così come la Lazio aspetta una risposta dai Blues rispetto all’offerta presentata: 12 milioni più il 25% di rivendita stando all’ultimo aggiornamento. La formula, un mistero, forse è svelata. Lotito, per aggirare i paletti imposti dall’indice di liquidità sta provando a prendere Casadei a titolo gratuito e definitivo fissando per il Chelsea facili e cospicui bonus. In questo modo eviterebbe di versare soldi subito, è impossibilitato a farlo. Al massimo la Lazio potrebbe versare una cifra irrisoria, dipenderà anche dal mercato in uscita, ancora bloccato.

Casadei da tempo ha votato per la Lazio preferendola al Torino e ad ogni altra destinazione. I granata tra l’altro hanno offerto meno di 10 milioni fissando una rivendita al 30%. Niente di tutto questo è ancora bastato per la svolta. Neppure il viaggio di uno dei manager di Casadei, Francesco Facchinetti, sbarcato a Roma sabato. Da Formello più volte hanno smentito incontri. Resta l’opzione alternativa, è Payero (Udinese), ma servirebbe un taglio tra gli over. Baroni aspettava Fazzini (Empoli), per caratteristiche tecniche lo preferiva a tutti gli altri.

La Lazio ha provato a chiudere un pacchetto di acquisti con il Chelsea. Prima ha sondato Veiga, passato poi alla Juve, difensore e centrocampista. Poi ha chiesto informazioni su Aaron Anselmino, 19 anni, crack argentino, un difensore centrale. Ieri è spuntato Abakar Sylla dello Strasburgo, 22 anni, ivoriano. Difensore centrale mancino, 1,88 di altezza, è valutato 12 milioni. Ci sono delle conferme sul nome. Sono tutti under 22, dunque tesserabili senza cessioni.