Lazio, per l'attacco spunta il nome di Borré del River Plate. Il colombiano si svincolerà

Occhio al mercato degli svincolati per la Lazio. Stando a quanto riportato da RadioSei il club biancocelesti starebbe valutando il nome di Rafa Borré, attaccante colombiano 25enne del River Plate con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sta prendendo tempo sul suo futuro, il rinnovo è in stand-by in virtù proprio dell'interessamento del club biancoceleste. Su di lui ci sarebbero anche il Palmeiras, il San Paolo, il Celta Vigo, il Feyenoord e il Brighton.