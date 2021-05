Lazio, Pereira parla chiaro: "Voglio giocare regolarmente. In Belgio? Perché no"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Eleven Sports, Andreas Pereira ha fatto il punto sul suo futuro, che potrebbe essere lontano da Roma nonostante la Lazio abbia il diritto di riscatto del suo cartellino dal Manchester United "Non chiudo la porta a nessuno, la cosa principale nella prossima stagione sarà quella di avere spazio in modo costante. Voglio giocare regolarmente. Se Kompany mi dovesse chiamare o se dovesse farlo un club come il Bruges, perché no? Tutto dipenderà dal progetto che hanno in mente".

Pereira ha parlato anche di una possibile convocazione nella nazionale belga: "Non è una scelta facile, ho avuto contatti anche con il Brasile. Ma ho parlato con Roberto Martienz e mi ha detto che le porte della nazionale sono aperte, penso mi tenga in considerazione".