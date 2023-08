Lazio, pronta l'ultima offerta per Ricci: al Torino 20 milioni e cinque di bonus

vedi letture

Dopo aver chiuso per Daichi Kamada, la Lazio prova l'accelerata per regalare a Maurizio Sarri un nuovo centrocampista: Samuele Ricci. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni Lotito incontrerà Cairo e presenterà un'ultima offerta da venti milioni di base fissa, con cinque milioni di bonus. Cairo ne chiede cinque in più, le parti non sono lontane.

Lotito non perde le speranze e spinge per regalare l'ex Empoli a Sarri, che lo brama da tempo. L'operazione ha costi alti, ma in casa Lazio sono certi valga la pensa. Un investimento importante per completare il centrocampo, in attesa delle uscite.