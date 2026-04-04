Live TMW Lazio, Provstgaard: "Stagione difficile, lo sapevamo. Dobbiamo dare il 100% anche senza tifosi"

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22.53 - Tra pochi minuti il difensore biancoceleste Oliver Provstgaard interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.42 - È iniziata la conferenza stampa di Oliver Provstgaard.

Andare a giocare in trasferta può essere uno stimolo per voi visto lo stadio vuoto?

"È chiaro che ci mancano i tifosi, quando ci sono con lo stadio caldo ci danno di più e lo abbiamo visto con il Milan. Non eravamo sorpresi da quello che abbiamo visto oggi, lo vediamo ormai da un paio di mesi. Dobbiamo dare il 100% sia con i tifosi che senza, siamo alla Lazio e dobbiamo dare il massimo".

Questa stagione per voi è stata formativa come ha detto Sarri?

"Non è una sorpresa che questa sia una stagione difficile, lo è per noi e per i tifosi. Siamo cresciuti negli ultimi due mesi, abbiamo preso dieci punti nelle ultime quattro partite e dobbiamo trovare energie per le prossime partite. Possiamo fare tutto in questo campionato, guardare sopra alla classifica e avremo poi una partita importantissima in Coppa Italia contro l'Atalanta".

23.44 - È terminata la conferenza stampa di Oliver Provstgaard.