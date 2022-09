Lazio, Radu: "Con tanti impegni tutti devono essere pronti, io darò tutto per la squadra"

La Lazio è pronta a scendere in campo contro il Midtjylland per cercare la seconda vittoria consecutiva in Europa League. A pochi minuti dal match è Stefan Radu, difensore biancoceleste, a prendere la parola ai microfoni di Sky Sport: "Con questi impegni molto ravvicinati bisogna sempre fare qualche cambio perché giochiamo a 48 ore di distanza e tutti dobbiamo essere pronti. Io ho sempre detto che anche giocassi un solo minuto darò sempre tutto per la squadra", le sue parole.