Lazio, Radu da record: contro lo Spezia sale a 402 presenze. Inzaghi: "Se lo merita"

Stefan Radu da record. Con la gara contro lo Spezia, il difensore salirà a quota 402 presenze con la maglia della Lazio, diventando il giocatore con più gare giocate nella storia del club: “Sono contento per lui - dice Simone Inzaghi in conferenza - si merita questo importantissimo record. In tutti questi anni, in cui è stato prima il mio compagno e poi un mio giocatore, se lo è meritato sul campo per l’impegno e la dedizione che mette”.

