Lazio, Reina veterano Champions. Ma il Bayern ha 3 volte le presenze dei biancocelesti

vedi letture

In casa Lazio c'è grande attesa per la sfida di questa sera contro il Bayern Monaco, andata degli ottavi di Champions League. Una gara sulla carta proibitiva, quella contro i campioni d'Europa e del Mondo in carica, ma che la squadra di Inzaghi ha voglia di giocarsi fino in fondo. Per farlo il tecnico biancoceleste si affiderà al miglior undici possibile, col Bayern che invece dovrà fare i conti con qualche assenza qua e là. Nonostante le defezioni, però, la squadra di Flick resta corazzata sotto ogni punto di vista. Della qualità e della fisicità, ovviamente, ma pure in fatto di numeri. Guardando le presenze Champions dei potenziali 11 titolari delle due squadre, infatti, emerge una differenza abissale fra Lazio e Bayern: nella Lazio c'è Reina che ha sentito la musica della Champions 74 volte, poi Immobile e Correa che rispettivamente sono scesi in campo 14 e 17 volte, con Leiva 29. Gli altri, tutti sotto le 10 presenze nella massima competizione. Per un totale che, sommato, porta l'undici della Lazio a 170 presenze complessive in Champions.

Nel Bayern, invece, si fa fatica a trovare chi scende al di sotto delle 10 presenze: solo Roca, nel probabile 11 di questa sera. Poi si va da Neuer con 116 a Davies con 10, nel mezzo i vari Lewandowski, Alaba e Boateng che si avvicinano ai 100 gettoni. Per un totale che, in casa Bayern, tocca le 588 presenze. Una differenza abissale che, a livello di esperienza, potrebbe fare la differenza a questo punto della competizione.

Lazio: Reina (74 presenze Champions); Patric (5), Acerbi (8), Musacchio (5); Lazzari (3), Milinkovic (5), Leiva (29), Luis Alberto (4), Marusic (6); Correa (17), Immobile (14)

Bayern Monaco: Neuer (116 presenze Champions); Sule (25), Boateng (81), Alaba (87), Davies (10); Kimmich (49), Roca (2); Sané (67), Goretzka (23), Coman (34); Lewandowski (94)