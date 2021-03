Lazio, rifinitura a Formello in attesa di novità dalla Lega: ballottaggio Muriqi-Caicedo

In attesa di novità dalla Lega, la Lazio svolge la rifinitura a Formello. Provata una formazione con diverse novità in vista della possibile sfida al Torino: in porta potrebbe tornare Strakosha, con Patric, Hoedt e Acerbi dietro. Out Lazzari, sulle corsie Marusic e Fares. In mezzo al campo Milinkovic, Escalante e Luis Alberto, mentre davanti Immobile con uno tra Muriqi e Caicedo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Immobile, Caicedo (Muriqi).

Allenatore: Inzaghi.