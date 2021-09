Lazio-Roma è il derby degli opposti: l'istruttore Sarri sfida il conduttore Mourinho

A Roma l'attesa è alle stelle: Lazio-Roma, in programma domani alle 18 all'Olimpico, è il primo derby che vedrà contrapposti Maurizio Sarri e José Mourinho. E' il derby degli opposti, come scrive il Corriere dello Sport. Da un lato l'allenatore toscano, un istruttore; dall'altra il manager portoghese, un conduttore. La formazione giallorossa è più avanti, ha un'idea di gioco e tutto il carattere del tecnico, che in poco tempo ha già dato la sua impronta. Il sodalizio biancoceleste ha bisogno di tempo per la svolta: con le squadre di Sarri succede sempre così.