Lazio, Rovella: "Stagione difficile, ma grande gruppo. Vogliamo vincere la coppa"

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “E’ stato l’anno più difficile della mia carriera, ma oggi ho avuto la possibilità di scendere in campo e sono felice che il mio rientro coincida con una vittoria importante da parte della squadra. Posso dire che siamo un gruppo di bravissimo ragazzi, con campioni fantastici come Pedro che portano allegria, gioia, voglia di giocare e capacità di toccare le corde giuste. Siamo a -4 dall’Atalanta e la Conference non è irraggiungibile, portando a casa la coppa Italia potremmo ritrovarci in Europa League e sarebbe il coronamento di un percorso fatto di tanti sacrifici”.