TMW Lazio, in mille a Formello per spingere la squadra di Sarri: novità su Marusic e Rovella

Cancelli di Formello aperti per far sentire il calore dei tifosi prima della semifinale di Coppa Italia di domani sera a Bergamo. La rifinitura andata in scena questa mattina per la prima mezz'ora sul campo Mirko Fersini davanti a circa 1000 tifosi è servita per caricare il gruppo. Tanti cori per Maurizio Sarri, che dal campo ha ringraziato i tifosi presenti per assistere alla prima parte di allenamento. Pochi minuti prima delle undici è scesa in campo la squadra e la sorpresa è il ritorno in campo di Nicolò Rovella, esattamente due mesi dopo la frattura della clavicola accusata a Cagliari. Il regista biancoceleste è tornato a vedere il campo, ma dopo il riscaldamento fatto con il gruppo si è limitato ad assistere all'allenamento dal campo. Ha lavorato invece parzialmente in gruppo Adam Marusic, tornato ad allenarsi ma ancora limitato per la lesione muscolare accusata dieci giorni fa.

Il montenegrino ha prima svolto un leggero lavoro atletico, poi ha partecipato alla partitella a metà campo insieme ai compagni. Non è da escludere la sua disponibilità per il match di domani. Per le prove tattiche Maurizio Sarri ha portato poi la squadra sul campo centrale di Formello, lontano da occhi indiscreti dove proverà gli ultimi dettagli in vista del match di domani a Bergamo. Alle 13 invece il tecnico toscano interverrà in conferenza stampa per presentare la semifinale contro l'Atalanta.