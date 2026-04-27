Lazio, Sarri: "Rovella notizia stupenda, Zaccagni-Cataldi conto di recuperarli a breve"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima della sfida contro l'Udinese: "I giorni post-Coppa sono stati normali. Ho dato due giorni liberi per azzerare l'adrenalina, poi c'era da pensare a questa partita, bisogna pensare sempre alle gare successive per provare a migliorarsi. Zaccagni e Cataldi? Spero di recuperarli velocemente, si tratta di acciacchi. Rovella? Vediamo come va la partita per capire se è possibile impiegarlo per uno spezzone, è una notizia stupenda il suo rientro".