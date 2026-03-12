Calvario Rovella, il rientro con la Lazio non prima dell'estate. Il punto su infortunio e recupero

È una stagione fin troppo ricca di difficoltà, quella che sta vivendo Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio è alle prese con problemi fisici ormai da mesi, per via di una pubalgia di fronte alla quale ha deciso dopo un periodo di valutazione di operarsi, con nuovi fastidi che si sono ripresentati al ritorno in campo, fino al nuovo stop dettato dalla frattura alla clavicola, infortunio che lo terrà lontano dal rettangolo verde per tre mesi circa.

Il Corriere dello Sport di oggi fa un punto sulle condizioni di Rovella, spiegando come sia piuttosto complicato pensare di vedere il centrocampista tornare in campo con la Lazio in questa stagione. Il momento del suo rientro sarà più verosimilmente solamente in estate, visto che dopo l'operazione del 23 febbraio scorso il calciatore sarà tenuto a indossare un tutore per ancora una settimana circa. Da lì via al percorso di riabilitazione, ma la stagione di fatto per lui è finita qui.

Ieri tra l'altro Rovella è tornato a postare sui suoi profili social, pubblicando delle emoticon: un simbolo di chi prova fatica, una nota musicale e i cuori bianco e celeste. Sono state soltanto 9 le presenze di Rovella con la Lazio in questa sua tormentata stagione in biancoceleste, 8 in Serie A e 1 in Coppa Italia, per un totale in campo di 402 minuti.