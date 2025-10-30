Lazio, Sarri: "Fatto troppo poco davanti, vediamo di mettere a posto ciò che ci manca"

Il mister della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Pisa pareggiata per 0-0 e valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Cosa è mancato nel secondo tempo per creare i presupposti per vincere?

"Davanti abbiamo fatto troppo poco, pagando anche il fatto che stiamo giocando con ragazzi che sono stati fuori per tanto tempo e non avevano le gambe per fare due gare in 4 giorni di alto livello. Abbiamo fatto il quinti risultato utile e il Pisa è difficile da affrontare. Prendiamo quello che è venuto, la squadra sta trovando solidità e vediamo di mettere a posto quello che ci manca".

Cosa cercava con Pedro?

"Ho visto stanco Dia e poi volevo cercare di portare un po' fuori il loro difensore centrale per poi attaccare gli altri due difensori con i due attaccanti esterni. Evidentemente, non c'era la gamba per farlo nella maniera giusta".

Vedendo la partita di oggi, cosa migliorerebbe innanzitutto?

"Dobbiamo diventare più qualitativi e più lucidi in certi momenti della partita. Nel finale avevamo tre attaccanti piccoli e siamo usciti più volte con la palla alta: era un controsenso".

Le condizioni di Pellegrini, Basic e Gila?

"Non penso che siano grandi problematiche, il problema è che ne avevamo 7 a casa anche stasera. Vediamo se in questi giorni riusciamo a recuperare qualcuno. So che oggi qualcuno aveva dei controlli, ma non so come sono andati. I 3 di stasera non credo avranno grandi problemi".

Lazio diversa dalla sua prima gestione?

"La squadra non ha le caratteristiche per fare il calcio che facevo prima, sono io che sto facendo un altro calcio".