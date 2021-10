Lazio, Sarri: "Gara dura, a 60 ore dalla prossima. Immobile? Speriamo sia risentimento tendineo"

Ospite di Dazn, Maurizio Sarri analizza così il successo di stasera contro la Lokomotiv Mosca, maturato già nel primo tempo: "Questa è una partita che poteva chiudersi prima e con una vittoria molto più larga, potevamo fare un secondo tempo di completa gestione e invece il risultato era ancora in ballo. È una partita dispendiosa, a 60 ore dalla prossima".

L'unico limite di stasera può essere che avete cercato di fare un gol 'troppo bello'?

"A tratti diamo la sensazione di essere leziosi, ma è anche quello che chiedo io: la richiesta del palleggio dovrebbe finire in area avversaria ma quando la inneschi non sai dove ti porta".

Come sta Ciro Immobile?

"Mi ha detto che si sente abbastanza bene ma non abbiamo riscontri, la speranza è che sia un risentimento di carattere tendineo, valuteremo domani".

Lo sente che la prestazione avuta nel derby ha dato qualcosa in più alla squadra?

"Non lo so, io so che da due partite siamo stati molto più bravi a muovere la palla, dal punto di vista tattico la squadra stava bene anche prima, ma vanificavamo questo con una cattiva gestione della palla e anche chi ci guarda dall'esterno lo nota".

Mourinho è tornato a definire la sua squadra 'piccola':

"Io non mi sono sentito definire da nessuno, io non ascolto niente, non leggo niente e tutto mi striscia sopra. A questi teatrini io non ci sono, Mourinho è un allenatore che stimo e mi sta anche simpatico: se ha queste idee se le tenga".