Lazio, Sarri ha dato l'ok al sacrificio di Milinkovic-Savic: Juve, Inter e due straniere alla finestra

Maurizio Sarri avrebbe chiesto a Claudio Lotito ben sei acquisti congeniali al suo stile di gioco per dar vita finalmente alla sua Lazio. A scriverlo è il Messaggero, secondo cui proprio per questo l'allenatore di Figline avrebbe già dato il suo ok al sacrificio di Sergej Milinkovic-Savic: PSG, Manchester United, ma anche Juventus e Inter alla finestra.