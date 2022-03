Lazio, Sarri ha già fatto due nomi per l'estate: Maxime Lopez o Vitinha per la regia

In vista della prossima estate Maurizio Sarri ha già fatto due nomi per sistemare il centrocampo che perderà Lucas Leiva e avrà bisogno di un titolare in regia. In cima alla lista dei "pupilli" del tecnico toscano ci sono Maxime Lopez del Sassuolo e soprattutto Vitinha del Porto. Per entrambi i costi sono alti, almeno 20 milioni di euro, però per il portoghese, il riscatto dal Wolverhampton e la potenziale intermediazione dell'agente amico Mendes, potrebbero favorire una eventuale trattativa. A riportarlo è Il Messaggero.