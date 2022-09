Lazio, Sarri: "Non siamo stati umili, siamo arrivati alla partita con troppa presunzione"

vedi letture

La Lazio naufraga in Danimarca incappando in una delle serate più buie degli ultimi anni. Con il Midtjylland finisce 5-1 con il gol della bandiera di Milinkovic-Savic che non serve neanche come consolazione. Una prestazione troppo brutta per essere vera e che anche Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, fa fatica a spiegarsi: "Questa è la Lazio che si è vista a volte l'anno scorso, quella che non si presenta in campo e poi fa questa partita qui. Stasera fa più male perché è in Europa e pensavamo di stare lavorando nella direzione giusta. Non siamo stati umili, pensavamo che prima o poi avremmo potuto metterla a posto e quando fai così poi non ne vieni fuori", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Quanta responsabilità ha l'allenatore?

"La responsabilità è mia, poi con i giocatori me la vedo io. Da loro vorrò una spiegazione perché siamo arrivati qui con un livello di presunzione immenso. Giocavamo da fermi, a basso ritmo, come se stessimo gestendo un 4-0 a favore"

Troppo turnover?

"Non so quanto il problema siano i cambi o il turnover, i sedici in campo li ho visti tutti sullo stesso livello mentale"