Lazio, Sarri punta Maxime Lopez per sostituire Leiva: valutazione da 20 milioni di euro

Secondo quanto riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, la Lazio sarebbe interessata al centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez, come potenziale sostituto di Lucas Leiva. La valutazione del suo cartellino oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro e i primi contatti sono stati avviati sottotraccia per provare a portare avanti almeno la prima parte di trattativa per poi, più avanti, entrare nel vivo.