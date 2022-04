Lazio, Sarri punta sull'usato sicuro: senza Pedro, contro il Torino spazio al solito tridente

vedi letture

Pedro è rimasto a riposo per il secondo giorno di fila. Le esercitazioni tattiche della Lazio per la gara contro il Torino sono scattate con Sarri, quindi, intenzionato a rischierare il tridente formato da Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. È il reparto scelto nelle ultime due giornate contro Sassuolo e Genoa, nel primo caso obbligato dalla squalifica rimediata dallo stesso Pedro nel derby. Mancano la seduta odierna e la rifinitura di domani pomeriggio - conclude il Corriere dello Sport - lo staff tecnico spera di recuperare l’attaccante almeno per la panchina e avere così un'arma in più a match in corso con i granata.