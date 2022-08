Lazio, Sarri spera ancora nell'arrivo di un nuovo terzino. Ma Emerson è quasi sfumato

Punto di mercato sulla Lazio direttamente dal Corriere dello Sport, con Sarri - si legge - che spera ancora nell'arrivo di un terzino. Emerson ieri sera era dato di nuovo ad un passo dal West Ham, oggi si saprà se l’operazione è andata a buon fine nella notte. Su Hysaj non si registrano offerte, il Valencia non ha avuto la forza economica per affondare. Fares è reduce dall’infortunio di Torino, non è ancora pronto e nessuno vuole scommetterci. Lotito dopo la vittoria sul Bologna ha parlottato con Sarri, si sono scambiati battute calcistiche e di mercato. Il presidente si è detto disponibile ad intervenire, favorendo un ultimo regalo, ma solo in caso di cessione di uno dei terzini a libro paga. Resta un’ipotesi remota. A meno che il presidente non cambi idea e non decida di fare un altro sforzo per rintracciare comunque un terzino in più, finora ha sempre smentito questa possibilità.