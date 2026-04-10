Lazio, Sarri vuole garanzie: e il domino delle panchine può cambiare gli scenari

"Io quest'anno accetterò tutto fino a giugno". Queste parole pronunciate da Maurizio Sarri dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter a inizio novembre riassumono perfettamente l'approccio avuto in questa stagione dal Comandante. C'era in ballo una promessa fatta al popolo laziale e verrà onorata fino a giugno. Poi, serviranno garanzie e certezze. Non tanto sulla capacità di investire, la Lazio dovrà replicare quanto fatto a gennaio con un mercato che sarà a saldo zero e che dovrà essere finanziato dalle uscite. Le garanzie però saranno richieste sulla validità del progetto e su quanto le indicazioni di Sarri potranno essere seguite. Non saranno i nomi, ma le caratteristiche il punto focale in un discorso che riguarda la Capitale. Gasperini ieri in conferenza stampa ha parlato di target alla Malen e Wesley, giocatori da 25 milioni con un certo ingaggio che possano fare la differenza. Sarri risponderà con colpo alla Taylor, magari non da 25 milioni, ma giovani con già un'esperienza a buon livello come raccontava il curriculum dell'ex Ajax.

Lazio, senza garanzie Sarri può lasciare: il domino delle panchine per l'estate

Qualora non dovessero arrivare queste garanzie, allora Maurizio Sarri potrebbe guardarsi intorno in un'estate che, a sorpresa, potrebbe vedere tante novità sulle panchine. La situazione più delicata è quella del Napoli, con Conte che neanche troppo velatamente ha avanzato la sua candidatura per la nazionale. Una strategia per avere più forza con De Laurentiis o la ferma volontà di tornare a Coverciano? La panchina azzurra fa gola a tanti e Vincenzo Italiano potrebbe essere il candidato giusto. Il Bologna, reduce dal pesante ko con l'Aston Villa, potrebbe pensare a Sarri per il dopo Italiano. Pensiero che ha fisso anche l'altra squadra uscita con le ossa rotte dal giovedì europeo, la Fiorentina di Fabio Paratici pronta a salutare Vanoli a fine anno. E se nel domino degli allenatori dovesse rientrare Palladino? La panchina dell'Atalanta diventerebbe un'altra opzione per Sarri, opzioni che verranno prese in considerazione solo nel caso in cui non dovessero arrivare garanzie da Formello.