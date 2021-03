Lazio, se Inzaghi andrà via il nome di Gattuso è il primo della lista: Juric l'alternativa

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio resta in stand-by e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in caso di addio del tecnico tornerebbe di moda il nome di Rino Gattuso per la sua successione, visto anche che tra l'allenatore e il club capitolino c'è già stato un contatto prima della sua firma con il Napoli. L'alternativa è rappresentata invece da Ivan Juric, in attesa che venga comunque sciolto il nodo relativo al futuro di Inzaghi.