Lazio, serve un difensore centrale: in rialzo le quotazioni di Casale dell'Hellas

vedi letture

La Lazio è alla ricerca di un innesto per quanto riguarda il centro della difesa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club del presidente è intenzionato a regalare a Maurizio Sarri una pedina per il pacchetto arretrato. Per questo sembrerebbero in rialzo le quotazioni per l'arrivo di Nicolò Casale dal Verona.