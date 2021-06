Lazio, si lavora per trattenere Andreas Pereira: trattativa in corso col Manchester United

Oltre alle trattative in entrata, la Lazio sta lavorando anche per trattenere anche Andreas Pereira, che ha già giocato a Roma in prestito dal Manchester United la stagione scorsa. La trattativa con i Red Devils - riporta Sky Sport - è ad oggi in corso.