Lazio, si rivede Parolo in gruppo. Le ultime dall'infermeria in vista della Fiorentina

Seduta di scarico, questa mattina, per la Lazio, con i reduci dalla trasferta di Genova impegnati solo in palestra. In campo con il resto del gruppo si rivede Parolo, out nelle ultime tre uscite. Contro la Fiorentina - gara in programma mercoledì alle 15 - non ci saranno per infortunio Fares, Correa e Lulic, oltre allo squalificato Leiva (Cataldi ed Escalante si giocano la maglia da titolare)