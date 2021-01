Lazio, Simone Inzaghi: "Siamo gli unici imbattuti in Europa: meritavamo questo derby"

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Stasera è stata una vittoria importantissima. Più luci che ombre. Siamo l'unica squadra imbattuta in Europa, siamo arrivati agli ottavi di Champions dopo 16-17 anni. Abbiamo lasciato qualche punto perché abbiamo passato un mese e mezzo con 13-14 giocatori fuori per Covid o infortuni. Abbiamo fatto per 20 giorni tre partite a settimana con 12 giocatori, non è un alibi ma sono tanti. Ci siamo meritati di goderci questo derby e questa vittoria. Tenevamo molto al match, siamo contenti per tutti quanti. Per i tifosi, per il club e per i giocatori. I tifosi ci hanno sostenuto anche oggi e ci hanno aspettato per farci l'in bocca al lupo ed è stato di ottimo auspicio".