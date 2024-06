Lazio, spesa in casa Hellas. Chiesti 25 milioni per Cabal-Noslin, c'è anche Suslov

In casa Lazio è scattato il pressing per arrivare a Tijjani Noslin, 24enne olandese, arrivato a gennaio a Verona e rivelatosi un protagonista verso quella salvezza quanto mai in salita conquistata proprio sotto la guida del nuovo allenatore biancoceleste. Una priorità del mercato della Lazio è quella di ingaggiare un elemento in più per il ruolo di centravanti.

Una scelta da affiancare a Castellanos e Immobile, come evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport. Noslin conosce bene i compiti da terminale offensivo nel 4-2-3-1 di Baroni. A Verona è stato utilizzato anche da ala e al centro della trequarti (proprio nella sfida con la Lazio, ad aprile, all’Olimpico). In casa gialloblù c’è un altro obiettivo biancoceleste, Juan Cabal. La Lazio sta puntando alla doppia operazione inserendo quindi pure il 23enne terzino sinistro colombiano.

La richiesta complessiva sarebbe sui 25 milioni di euro, mentre l’offerta con vari bonus si spingerebbe fino a quota 20, la distanza è piccola ma esiste. La trattativa è aperta da giorni e cerca una svolta. Un altro nome che sì è messo in luce tra i gialloblù di Baroni è quello di Tomas Suslov. Il 22enne slovacco può giostrare su più ruoli nella trequarti e anche in mediana.