Lazio, è testa a testa tra Noslin e Cancellieri: soltanto uno dei due avrà un posto in rosa

La Lazio ha aperto le porte di Formello a due volti in cerca di riscatto: Noslin e Cancellieri si contenderanno in queste settimane l’ultimo slot disponibile tra gli esterni offensivi della rosa. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea che con Zaccagni, Isaksen e Pedro certi della permanenza, resta solo un posto da assegnare. E sarà Maurizio Sarri, attraverso il lavoro sul campo, a decidere chi meriterà la conferma.

Noslin, costato 18 milioni tra parte fissa e bonus, ha deluso nella scorsa stagione, ma non è ancora stato bocciato. Arrivato come alternativa a Castellanos, ha perso spazio con l’arrivo di Dia, e l’incertezza sul suo ruolo non ha aiutato. Il tecnico biancoceleste vuole testarlo ora in prima persona, per capire se può tornare utile come esterno sinistro, ala destra o punta centrale. Il giudizio definitivo arriverà prima dell’inizio di agosto: in caso contrario, la Lazio potrebbe anche decidere di cederlo per rientrare dell’investimento.

Sorprende invece la riapertura a una possibile permanenza di Matteo Cancellieri. Dopo due stagioni in prestito tra Empoli e Parma, l’esterno romano sembrava destinato alla partenza, ma resta in corsa come possibile vice-Isaksen. Sarri gradisce esterni mancini a destra e vuole valutarlo in ritiro prima di dare l’ok a una sua cessione. Il verdetto dovrebbe arrivare dopo la tournée estiva in Turchia.