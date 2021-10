Lazio, squadra e Sarri ancora nello spogliatoio dopo la pesante sconfitta di Verona

Momento non facile per la Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno perso 4-1 al "Bentegodi" contro l'Hellas di Igor Tudor. Come riferiscono i colleghi di DAZN, la squadra e il tecnico sono ancora all'interno dello spogliatoio dal fischio finale.