Lazio su Folorunsho, ma il Napoli non apre alla formula proposta dai biancocelesti: il punto

Michael Folorunsho non rientra nei piani del Napoli di Antonio Conte e la società sta cercando di venderlo. Il problema però è che non vuole fare sconti e quindi cederà il centrocampista solo se verranno soddisfatte le proprie richieste. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul calciatore c'è l'interesse da parte della Lazio, ma non è detto che la trattativa possa andare in porto: i biancocelesti possono chiudere l'operazione solamente in prestito biennale con obbligo di riscatto, formula alla quale ancora i partenopei non hanno aperto.

Intanto il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato così di lui in conferenza stampa: "Lo apprezzo tantissimo. Ma bisogna seguire delle logiche. C'è un problema di lista, anche se lui non ci rientra essendo un prodotto del vivaio. Problema che sorge dal punto di vista numerico. Stiamo facendo tutte le riflessioni del caso. Lui rimane un ottimo elemento".

Nel 2023 - 2024 Folorunsho ha disputato 34 partite con la maglia dell'Hellas Verona, segnando 5 gol, di cui uno memorabile contro la Juventus. Luciano Spalletti lo ha anche convocato per l'Europeo, nel quale ha giocato un minuto contro l'Albania. L'Italia tuttavia è poi stata eliminata agli ottavi di finale, perdendo 2-0 contro la Svizzera.