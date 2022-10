Lazio, Tare: "Abbiamo due facce tra Serie A ed EL. Vogliamo dimostrare di essere i favoriti"

La Lazio scende in campo contro lo Sturm Graz in Europa League; a pochi minuti dal calcio d'inizio le parole di Tare a Sky Sport:

"Abbiamo due facce: campionato e Europa. La motivazione è che qui abbiamo ostentato e preso sottogamba alcune avversarie. Stasera siamo chiamati in causa, dobbiamo far vedere che siamo i favoriti del girone. L'altro risultato ci sorride. In questo momento siamo divisi, quando stai bene devi sapere che c'è anche il male e viceversa. Abbiamo visto negli scorsi giorni che il gap internazionale è diminuito. Tutti sanno giocare e sanno studiare gli avversari nel modo giusto. All'inizio di questo campionato, alla prima giornata, ho parlato di ottime sensazione anche grazie all'esperienza accumulata negli anni. Quel giorno dissi che sarebbe stato un buon campionato della Lazio perché ho visto testa e dedizione. Anche per il mister sarà importante perché ha visto da vicini l'ambiente Lazio, glielo anticipammo col presidente quando firmò. Il cammino lungo, come ha detto Sarri è una maratona, siamo in buon punto e dobbiamo dare continuità. Difesa? La squadra difende nella maniera giusta, i primi difensori sono gli attaccanti e i dati parlano chiaro. Adesso siamo su una linea dove perdere una gara vuol dire tanto anche in classifica, stasera abbiamo un'ottima opportunità per vincere e portarci in testa al girone. Domenica sarà una grande partita ma noi pensiamo a stasera".