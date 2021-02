Lazio, Tare: "All'andata con la Samp pensavamo alla Champions. Oggi non deve succedere"

Nel pregara della sfida contro la Sampdoria, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato anche della sfida di andata, quando i biancocelesti furono distratti dalla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund e uscirono sconfitti per 3-1 da Marassi: "L'insegnamento è che all'andata abbiamo pensato alla prima gara della Champions, e non deve succedere oggi. Per noi il campionato è fondamentale, dobbiamo fare una partita importante per portare a casa la vittoria e poi pensare a martedì".