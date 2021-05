Lazio, Tare per la prima volta rischia il posto: domani si decide anche il suo futuro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il summit di domani tra Lotito e Inzaghi non coinvolgerà solo il presidente e l'allenatore ma sarà alla presenza anche di Igli Tare storico ds laziale. Per la prima volta il suo ruolo è messo in discussione dopo 12 stagioni in biancoceleste e anche se difficilmente Lotito lo lascerà partire prima della scadenza del contratto (fino al 2023 a 2 milioni a stagione), il patron cercherà di capire quanto il dirigente albanese possa e voglia dare ancora alla Lazio. Domani si capirà meglio tutto.