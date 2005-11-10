Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Tavares sul mercato: è seguito dalla Fiorentina e da due club esteri

Lazio, Tavares sul mercato: è seguito dalla Fiorentina e da due club esteri TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 11:00Serie A
La Lazio cerca una sistemazione per Nuno Tavares. Porto, Fiorentina e Besiktas sono interessati, ma prima dovrà recuperare dai problemi al ginocchio.

La Lazio lavora sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Tra i giocatori destinati a lasciare Formello c'è Nuno Tavares, per il quale il club biancoceleste sta cercando una soluzione di mercato. Il terzino portoghese continua ad avere estimatori sia in Italia che all'estero, anche se la sua situazione fisica rappresenta ancora un elemento da risolvere.

Porto, Fiorentina e Besiktas sulle sue tracce

Nuno Tavares, secondo il Corriere della Sera, piace a diverse società, con Porto, Fiorentina e Besiktas che hanno manifestato interesse nei suoi confronti. La Lazio è disponibile ad ascoltare eventuali proposte, ma prima sarà fondamentale che il giocatore superi definitivamente i problemi al ginocchio che negli ultimi mesi ne hanno limitato il lavoro e impedito di allenarsi con continuità.

La cessione può finanziare il mercato

L'eventuale addio del laterale potrebbe rappresentare una risorsa importante per il mercato in entrata della Lazio. La dirigenza biancoceleste è infatti impegnata anche nella ricerca di un nuovo attaccante e una cessione di Tavares consentirebbe di avere maggiore margine di manovra per rinforzare il reparto offensivo nelle ultime settimane della finestra estiva.

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Lazio, il Porto insiste per Nuno Tavares: Farioli in persona chiama il terzino Lazio, il Porto insiste per Nuno Tavares: Farioli in persona chiama il terzino
Lazio, per Tavares al Porto dipende da Villas Boas: Farioli ha già detto sì Lazio, per Tavares al Porto dipende da Villas Boas: Farioli ha già detto sì
Nuno Tavares ci ripensa, ora può lasciare la Lazio: il terzino pronto a valutare... Nuno Tavares ci ripensa, ora può lasciare la Lazio: il terzino pronto a valutare l'offerta del Porto
Altre notizie Serie A
La Roma irrompe per Cacciamani: pronta l'offerta al Torino, che punta già al sostituto... La Roma irrompe per Cacciamani: pronta l'offerta al Torino, che punta già al sostituto
Il Napoli lavora da mesi al rinnovo di McTominay, ma manca ancora la fumata bianca... Il Napoli lavora da mesi al rinnovo di McTominay, ma manca ancora la fumata bianca
Martina consiglia la Juventus: "Non vedo il portiere come problema, punterei su altro"... Martina consiglia la Juventus: "Non vedo il portiere come problema, punterei su altro"
John Stones è solo il quarto inglese della storia dell'Inter. E il primo centrale... TMWJohn Stones è solo il quarto inglese della storia dell'Inter. E il primo centrale di difesa
Inter, Chivu: "Felice per Stones: aumenta il livello della nostra difesa" Inter, Chivu: "Felice per Stones: aumenta il livello della nostra difesa"
Quando arriva Kolo Muani? Carnevali risponde ai tifosi: "Difficile che sia qui oggi"... TMWQuando arriva Kolo Muani? Carnevali risponde ai tifosi: "Difficile che sia qui oggi"
Juventus, Pedro Felipe lascia la Next Gen. Ceduto a titolo definitivo al Racing Santander... UfficialeJuventus, Pedro Felipe lascia la Next Gen. Ceduto a titolo definitivo al Racing Santander
Roma, dipendenti in protesta a Trigoria: sindacati contro la riorganizzazione del... Roma, dipendenti in protesta a Trigoria: sindacati contro la riorganizzazione del club
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Ruolo per ruolo: ecco l'Italia dei prossimi cicli di Roberto Mancini. Tutti i nomi e le sorprese: il talento non manca, adesso spazio al coraggio. Viva gli stranieri, basta con quelli mediocri
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Chivu: "Felice per Stones: aumenta il livello della nostra difesa"
Immagine top news n.1 Il Milan a prescindere, dalla B alle coppe dei campioni: addio a Baresi, bandiera e leggenda
Immagine top news n.2 Morte Baresi, il cordoglio del Milan: "Il suo esempio sarà sempre parte del DNA del club"
Immagine top news n.3 Lutto nel mondo del calcio. Morto Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva 66 anni
Immagine top news n.4 Pavlovic punge Allegri: "La scorsa stagione è mancata fame. Con Amorim giocheremo più alti"
Immagine top news n.5 Stones è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il comunicato e le prime parole
Immagine top news n.6 La Juventus stringe sul mercato: prima le ufficialità in attacco, poi il resto. Parola di Carnevali
Immagine top news n.7 Koulierakis alla Roma, ci siamo. Mancano solo gli ultimi dettagli: lo volevano anche Inter e Juve
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.2 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
Immagine news podcast n.3 Milan, Juventus e Napoli hanno già in casa tre acquisti 'inattesi'
Immagine news podcast n.4 Fiorentina sempre più scatenata, ma che ne sarà di Kean? Ipotesi addio, ma a che prezzo?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, Paganini: "Dumfries perdita pesante. Alla fine Romero non arriverà"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Padovan: "Grande colpo Alajbegovic, ora deve risolvere altri problemi"
Immagine news Serie A n.3 L'ex arbitro Minelli: "Giro di vite sul VAR per correggere solo gravi ed evidenti errori"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Napoli lavora da mesi al rinnovo di McTominay, ma manca ancora la fumata bianca
Immagine news Serie A n.2 Martina consiglia la Juventus: "Non vedo il portiere come problema, punterei su altro"
Immagine news Serie A n.3 John Stones è solo il quarto inglese della storia dell'Inter. E il primo centrale di difesa
Immagine news Serie A n.4 Inter, Chivu: "Felice per Stones: aumenta il livello della nostra difesa"
Immagine news Serie A n.5 Quando arriva Kolo Muani? Carnevali risponde ai tifosi: "Difficile che sia qui oggi"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Pedro Felipe lascia la Next Gen. Ceduto a titolo definitivo al Racing Santander
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, ecco Veroli per la difesa. Arriva in prestito secco dal Cagliari
Immagine news Serie B n.2 Entella, la carica di capitan Parodi: "Combatteremo su ogni campo con il nostro DNA"
Immagine news Serie B n.3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti formazioni di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia e Cesena vogliono fare shopping in Turchia: nel mirino il 18enne Yusa Veli
Immagine news Serie B n.5 Pisa, sirene liguri per l'esterno Durmush: lo Spezia lo segue per rinforzare l'attacco
Immagine news Serie B n.6 Cremonese, salta l'amichevole con l'Obermais: doveva giocarsi il 5 agosto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, a centrocampo ecco Ponziglione: ha sottoscritto un contratto annuale
Immagine news Serie C n.2 Greco, Picerno: "Squadra al completo, manca solo un attaccante esterno di livello"
Immagine news Serie C n.3 Lo Spezia saluta Nagy: è passato a titolo definitivo al Ferencvárosi TC
Immagine news Serie C n.4 Reggiana, Reinhart diretto verso il Sudamerica. Lascia un "posto libero" per Castagnetti
Immagine news Serie C n.5 Ostiamare, dalla Samb arriva Parigini per l'attacco: ha firmato un accordo biennale
Immagine news Serie C n.6 Era già aggregato al ritiro, ora è stato tesserato. L'ex Roma Estrella è della Dolomiti Bellunesi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Nizza, bianconeri a caccia di conferme
Immagine news Pronostici n.2 Quote prossima squadra Di Gregorio, futuro sempre più lontano dalla Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cannes-Roma, Gasperini cerca ritmo e risposte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro UEFA-FIFA
Immagine news Calcio femminile n.2 Il saluto di Merlo all'Inter: "Dai campetti di periferia a San Siro. Chi l'avrebbe immaginato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo tre stagioni in Germania, Wiankowska sbarca in Italia: ha firmato con il Como 1907
Immagine news Calcio femminile n.5 Dopo due anni, Cox saluta il Parma. Firma con il Sassuolo: "Credo molto in questo progetto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Piovani: "C'è da mantenere quanto già fatto. E semmai migliorarlo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 31 luglio 2000, la Lazio esplode il colpo dell'estate: Hernan Crespo per 110 miliardi
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
05:48 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan
29/07 Mancini: «Pentito di aver lasciato tre anni fa, adesso torniamo a far giocare bene la Nazionale»
29/07 La Fifa snobba le critiche e conferma: «Avanti su piano di apertura a investitori privati»
28/07 Zidane nuovo commissario tecnico della Francia: «Era l’unica cosa che volevo»
28/07 Malagò: «Mancini ct, Ranieri dt e presidente Club Italia»