Lazio, Tavares sul mercato: è seguito dalla Fiorentina e da due club esteri

La Lazio cerca una sistemazione per Nuno Tavares. Porto, Fiorentina e Besiktas sono interessati, ma prima dovrà recuperare dai problemi al ginocchio.

La Lazio lavora sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Tra i giocatori destinati a lasciare Formello c'è Nuno Tavares, per il quale il club biancoceleste sta cercando una soluzione di mercato. Il terzino portoghese continua ad avere estimatori sia in Italia che all'estero, anche se la sua situazione fisica rappresenta ancora un elemento da risolvere.

Porto, Fiorentina e Besiktas sulle sue tracce

Nuno Tavares, secondo il Corriere della Sera, piace a diverse società, con Porto, Fiorentina e Besiktas che hanno manifestato interesse nei suoi confronti. La Lazio è disponibile ad ascoltare eventuali proposte, ma prima sarà fondamentale che il giocatore superi definitivamente i problemi al ginocchio che negli ultimi mesi ne hanno limitato il lavoro e impedito di allenarsi con continuità.

La cessione può finanziare il mercato

L'eventuale addio del laterale potrebbe rappresentare una risorsa importante per il mercato in entrata della Lazio. La dirigenza biancoceleste è infatti impegnata anche nella ricerca di un nuovo attaccante e una cessione di Tavares consentirebbe di avere maggiore margine di manovra per rinforzare il reparto offensivo nelle ultime settimane della finestra estiva.