TMW Lazio, testa già alla Cremonese: Cancellieri non ci sarà, Sarri deve valutare due giocatori

Un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca quello contro l'Udinese. La rete finale di Maldini evita la sconfitta alla Lazio che conquista un punto che non serve per accorciare in classifica sull'Atalanta, sconfitta poche ore prima sul campo del Cagliari. L'attenzione ovviamente è rivolta alla finale di Coppa Italia dell'Olimpico contro l'Inter ma il settimo posto rappresenterebbe un cuscinetto importante per i biancocelesti qualora non dovessero alzare al cielo di Roma il trofeo. In quel caso infatti quella posizione di classifica varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League.

Cancellieri squalificato

E sul finale di campionato si incomincerà a pensare oggi. Lunedì prossimo, alle 18.30, la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo allo "Zini" contro la Cremonese per cercare di rimediare al pareggio di ieri sera. Il tecnico toscano non avrà sicuramente a disposizione Matteo Cancellieri. L'attaccante era diffidato ed è stato ammonito contro i friulani e dunque entrerà in squalifica.

Il punto sugli infortunati

Per quanto concerne invece l'infermeria ci saranno da valutare le condizioni di Danilo Cataldi e Mattia Zaccagni, le due assenze dell'ultima ora contro i bianconeri di Runjaic. Chi potrebbe recuperare è il centrocampista in quanto colpito da una sindrome influenzale. Per quanto riguarda il 10 della Lazio si tratta di "postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro" e quindi una situazione più complessa. Mario Gila, fermato da un problema alla caviglia, potrebbe essere gestito in vista della gara contro i nerazzurri del 13 maggio.