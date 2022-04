Lazio, Theate e Ferrari alternative in difesa in vista del prossimo mercato

Con Alessio Romagnoli in stand by per diverse motivazioni, la più importante quella legata all'ingaggio, la Lazio si sta guardando intorno per trovare altri potenziali obiettivi in vista della rifondazione della difesa necessaria per la prossima stagione. Uno dei nomi presi in considerazione da Tare è quello di Arthur Theate, classe 2000 autore di una buona prima stagione in Serie A col Bologna. Un altro nome è quello di Gian Marco Ferrari, classe '92 e colonna difensiva del Sassuolo ormai da diverse stagioni. A riportarlo è Il Messaggero.