Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Inzaghi schiera Muriqi dal 1', Nicola con Sanabria e Belotti

Finalmente si gioca. Lazio e Torino si affronteranno all'Olimpico per la sesta giornata di ritorno, inizialmente programmata per martedì 2 marzo. Una chance per i granata di Davide Nicola per chiudere la pratica salvezza ma di fronte ci saranno i biancocelesti che, sicuri di partecipare alla prossima Europa League, vogliono chiudere al meglio la stagione fra le mura amiche. Simone Inzaghi schiera Muriqi in attacco al fianco di Immobile mentre Akpa-Akpro sostituirà Milinkovic-Savic in mezzo al campo al fianco di Lucas Leiva e Luis Alberto. In difesa davanti a Strakosha linea a tre con Marusic, Luiz Felipe e Radu mentre sulle fasce spazio a Lazzari e Fares. Risponde il Toro con la formazione migliore: in difesa davanti a Sirigu ci sono Izzo, Nkoulou e Bremer con Singo e Ansaldi sulle corsie. In mezzo al campo giocano Rincon, Mandragora e Lukic con Belotti e Sanabria a formare il tandem offensivo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti