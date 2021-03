Lazio-Torino, oggi sedute individuali per i granata. Tutti negativi gli ultimi tamponi

Mentre a Roma, allo stadio Olimpico, Lazio e squadra arbitrale sono teoricamente pronti a scendere in campo, la rosa granata è rimasta a Torino dove i giocatori si stanno allenando in forma individuale e senza la possibilità di utilizzare gli spogliatoi. A riportarlo è Sky Sport che spiega anche come il secondo giro di tamponi nelle ultime 48 ore abbia dato esito negativo, senza quindi nuove positività. Da domani, con l’isolamento imposto dalla Asl che terminerà alle 23.59, il Torino potrà riprendere gli allenamenti collettivi in vista della gara contro il Crotone.