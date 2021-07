Lazio, torna di moda Jovetic: operazione possibile solo se parte uno fra Caicedo e Muriqi

vedi letture

Stevan Jovetic è stato nuovamente accostato alla Lazio. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport però, l'ex Fiorentina e Inter, svincolato dopo l'esperienza al Monaco, verrebbe presto in considerazione come punta centrale dalle caratteristiche diverse rispetto a Immobile, ma l'operazione è possibile soltanto in caso di cessione di almeno uno fra Caicedo e Muriqi.