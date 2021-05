Lazio turbo contro il Genoa: 2-0 firmato Correa e Immobile, Grifone schiacciato dietro

40 minuti ad una sola direzione permettono alla Lazio di condurre comodamente al termine del primo tempo della sfida interna contro il Genoa: per i biancocelesti doppio vantaggio meritatissimo in virtù di un inizio turbo alla gara, con almeno una decina di occasione arrivate ancor prima del vantaggio di Correa. Inutile, per ora, il forcing finale della squadra di Ballardini.

Lazzari sgasa subito a destra e dopo una bella combinazione con Immobile è l'attaccante ad impegnare Perin con il sinistro, ma l'avversario è attento. Dopo neanche cinque minuti i biancocelesti sono già andati due volte ad un passo dal gol: cross del solito Lazzari, Lulic va a colpire indisturbato sul secondo palo ma non inquadra la porta da posizione invidiabile. Ma la squadra di Inzaghi non demorde, anzi se possibile accelera ancora: Luis Alberto da due buone chances, un paio anche Immobile, ma è il Tucu Correa a sbloccare la gara. Il tiro a segno laziale ha finalmente effetto alla mezz'ora, ma molto sfortunata la squadra ospite, che nell'ennesimo tentativo di alleggerimento davanti dentro l'area di rigore, colpisce il destro il Correa. La carambola che ne nasce è imparabile per l'ex estremo difensore della Juventus, fulminato sul palo più lontano. Tutto tranquillo dalle parti di Reina fino al 41', quando il Genoa finalmente alza il proprio baricentro e mette in mezzo un pallone molto insidioso, che Hoedt allontana dopo un paio di lisci. Capovolgimento di fronte e calcio di rigore per i padroni di casa: Radovanovic sbilancia Immobile in area di rigore, nessun dubbio per Giacomelli. Lo stesso Immobile scaccia i fantasmi (3 errori su 6 precedenti tentativi in stagione, ndr) e dagli 11 metri mette in ghiaccio i tre punti.